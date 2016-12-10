Зидан сделал 8 замен на матч с "Депортиво" по сравнению с класико, дав отдохнуть Роналду

Стал известен состав "Реала" на домашний матч 15-го тура чемпионата Испании против "Депортиво". По сравнению с класико главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан сделал 8 замен.

На поле "Сантьяго Бернабеу" сегодня не выйдут Криштиану Роналду, Гарет Бэйл и Карим Бензема. Для мадридской команды это 9-й матч (из 195 возможных случаев), в котором в составе одновременно нет ни португальца, ни валлийца, ни француза.

Основной состав: Навас – Пепе, Рамос, Начо, Данилу – Кроос, Каземиру, Асенсио, Иско – Родригес, Мората.

Запасные: Касилья - Карвахаль, Варан, Марселу, Ковачич, Васкес, Диас.

Матч между "Реалом" и "Депортиво" начнется в 22.45 по московскому времени.

Трансляция матча "Реал" - "Депортиво"