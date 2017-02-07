Зидан против перехода де Хеа в "Реал"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан выступает против приобретения вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа, утверждает The Daily Express. Согласно источнику, французский специалист уже сообщил президенту клуба Флорентино Пересу о том, что он не хочет видеть де Хеа среди своих подопечных.

При этом источник сообщает, что руководство команды по-прежнему настроено заменить Кейлора Наваса предстоящим летом. Главным претендентом на переход в "Реал" считается страж ворот "Челси" Тибо Куртуа. Если мадридцы не смогут заполучить бельгийца, клуб постарается выкупить Юго Ллориса у "Тоттенхэма" или Джанлуиджи Доннарумму у "Милана".