Зидан простил Хамеса Родригеса за оскорбление в его адрес

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан пообщался с полузащитником команды Хамесом Родригесом по итогам матча 30-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" (4:2). Стороны обсуждали причины, по которым на 72-й минуте игры колумбиец был заменен, а также последовавшие за этим оскорбления со стороны хавбека в адрес специалиста.

В ходе разговора Зидан заявил Родригесу, что прощает его и продолжит поддерживать до конца текущего сезона. Отметим, что летом латиноамериканец может сменить клуб, поскольку он крайне недоволен игровой практикой, которую предоставляет ему француз.