Зидан признан лучшим тренером ла лиги в мае, Криштиану Роналду - лучшим игроком

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду был признан лучшим футболистом чемпионата Испании по итогам мая. В четырех матчах национального первенства в минувшем месяце португалец забил шесть голов.
Кроме того, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан был назван лучшим тренером ла лиги в мае. Отметим, что мадридцы впервые за 5 лет по итогам минувшего сезона стали чемпионами Испании.
Arthas
Slim Taller Ну откуда такие берутся?! Роналду в мае в чемпионате сыграл 3 матча - 14-го с Севильей (2 гола),17-го с Сельтой (2 гола) и 21-го с Малагой - 1 гол.С Гранадой 6 мая Роналду не играл и не был в запасе. Человек ниже-фанат Барсы, постоянно обсирающий и Реал и Роналду
17:33
Slim Taller
Ну откуда такие берутся?! Роналду в мае в чемпионате сыграл 3 матча - 14-го с Севильей (2 гола),17-го с Сельтой (2 гола) и 21-го с Малагой - 1 гол.С Гранадой 6 мая Роналду не играл и не был в запасе.
17:29
Flamenco
Для особо неграмотных: Криштиану забил 6 мячей в пяти матчах национального первенства Испании за май месяц!!! Не смешите народ
16:11