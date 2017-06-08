Зидан признан лучшим тренером ла лиги в мае, Криштиану Роналду - лучшим игроком

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду был признан лучшим футболистом чемпионата Испании по итогам мая. В четырех матчах национального первенства в минувшем месяце португалец забил шесть голов.

Кроме того, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан был назван лучшим тренером ла лиги в мае. Отметим, что мадридцы впервые за 5 лет по итогам минувшего сезона стали чемпионами Испании.