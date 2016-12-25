Зидан поставил Дембеле выше Погба при выборе лучшего игрока Франции в 2016 году

Стали известны игроки, за которых проголосовал наставник "Реала" Зинедин Зидан в выборах лучшего футболиста Франции в 2016 году. Как сообщает Marca, Зидан на первые два места поставил своих подопечных – Карима Бензема и Рафаэля Варана. На третье место специалист поставил форварда Антуана Гризманна, который в результате получил награду.

Отметим, что на четвертую позицию Зидан довольно неожиданно поставил форварда дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле. Который, по его мнению, опережает полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.