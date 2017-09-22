Зидан после поражения не пожал руку тренеру "Бетиса"

Главный тренер "Бетиса" Энрике Сетьен отметил, что наставник "Реала" Зинедин Зидан не поздравил его с победой в матче 5-го тура чемпионата Испании (1:0). Мадридцы не смогли выиграть в третьем подряд поединке на "Сантьяго Бернабеу" и теперь отстают от "Барселоны" на 7 очков.

- Зидан был очень расстроен, - приводит Marca слова Сетьена. - У него даже не нашлось времени пожать мне руку. В тот момент ему точно было не до шуток, и я отлично понимаю его. Но не стоит все так драматизировать. У "Барселоны" тоже могут случиться осечки.