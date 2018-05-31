Зидан: "Пока не собираюсь тренировать другой клуб"

Экс-тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что о своем уходе сообщил пока только капитану мадридцев Серхио Рамосу. Специалист отметил, что в ближайшее время не собирается тренировать другой клуб.

- Я пока не собираюсь тренировать другой клуб, - рассказал Зидан на пресс-конференции. - Из команды о своем решении я сообщил пока только Серхио Рамосу, капитану. Он отнесся с уважением к нему и пожелал мне удачи.

Зидан уходит из "Реала". Официально