14:35 | Футбол — Испания

Зидан: "Пока не собираюсь тренировать другой клуб"

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Экс-тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что о своем уходе сообщил пока только капитану мадридцев Серхио Рамосу. Специалист отметил, что в ближайшее время не собирается тренировать другой клуб.

- Я пока не собираюсь тренировать другой клуб, - рассказал Зидан на пресс-конференции. - Из команды о своем решении я сообщил пока только Серхио Рамосу, капитану. Он отнесся с уважением к нему и пожелал мне удачи.

Зидан уходит из "Реала". Официально

 

 

 

 

Зинедин Зидан на пресс-конференции прокомментировал решение покинуть пост главного тренера "Реала".

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