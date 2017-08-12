Зидан подтвердил продление контракта с "Реалом"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан выразил радость в связи с продлением контракта с клубом. Ранее сообщалось, что новое соглашение специалиста будет рассчитано до лета 2020 года, а его зарплата будет увеличена с 4,35 миллиона евро до восьми миллионов в год.

– Конечно, я доволен этим, – цитирует AS Зидана. – Но это ничего не значит. Я могу подписать контракт на 10 - 20 лет, но быть уволенным на следующий день. Благодарю руководство за доверие. Я и мой тренерский штаб наслаждаемся работой в "Реале". У всех бывают взлеты и падения, но мы все знаем, что для клуба главное – победы и трофеи.

Напомним, что француз возглавил мадридцев зимой 2016 года. Под руководством 45-летнего Зидана "Королевский клуб" дважды кряду выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также стал чемпионом Испании и победителем Клубного чемпионата мира.