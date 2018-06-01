Зидан отказался от 20 миллионов евро, покинув "Реал"

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан получил бы 20 миллионов евро, если бы остался в клубе до окончания контракта. 31 мая 45-летний француз объявил о своей отставке с поста наставника "королевского клуба".

Как сообщает испанское издание Sport, специалист зарабатывал 10 миллионов евро за сезон в мадридском клубе. Соглашение было рассчитано до 2020 года, поэтому отставка француза позволила сэкономить 20 миллионов евро.

Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда становилась победителем испанского первенства и трижды выигрывала Лигу чемпионов.