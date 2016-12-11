02:11 | ФУТБОЛ — Испания

Зидан обновил рекорд "Реала" по количеству матчей подряд без поражений

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"Реал", победив "Депортиво" (3:2) в матче 15-го тура чемпионата Испании, обновил рекорд клуба по количеству матчей без поражений. Под руководством Зинедина Зидана мадридцы не проигрывают уже 35 матчей подряд. Предыдущее достижение принадлежало бывшему наставнику "Королевского клуба" Лео Бенхаккеру. Голландский специалист в 1989 году не проигрывал в 34 матчах подряд.

Рекордсменом в Испании по матчам без поражения является главный тренер "Барселоны" Луис Энрике. В сезоне-2015/16 команда под его руководством не проигрывала в 39 встречах.

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Материалы REN-TV

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