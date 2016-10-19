Зидан обеспокоен словами Олланда об интеллектуальных способностях футболистов

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан признался, что не понял, почему президент Франции Франсуа Олланд так резко высказался об интеллектуальных способностях футболистов. Глава государства, напомним, заявил, что игрокам нужны тренажерные залы для мозгов.

– Я обеспокоен такими словами, – цитирует AFP Зидана. – Когда такое говорят в общем о представителях футбол, это не может не вызывать тревогу. Можно критиковать кого-то за работу, но не говорить такие странные вещи. Конечно, я должен сначала услышать, что именно он сказал. Поскольку мне довелось лишь читать об этом. Но ситуация странная.