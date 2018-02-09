Зидан – о спаде Роналду: "Криштиану очень мотивирован. Он хочет показать все, на что способен"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил, что не переживает по поводу формы нападающего Криштиану Роналду в этом сезоне. Он также добавил, что впереди у команды матч 23-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедада", после чего все будут думать об играх 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ".

– Роналду очень мотивирован. Он хочет показать все, на что способен, – приводит AS слова Зидана. – Я по этому поводу не переживаю и не беспокоюсь. Он выдающийся футболист. В этом сезоне бывали случаи, когда ему не удавалось забить. Но он всегда там, где нужен. Он всегда проявляет себя на топ-уровне.

В субботу у нас матч, и я переживаю лишь об этом. После этого уже будем думать об игре с "ПСЖ".

В текущем сезоне Роналду провел 25 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 4 передачи.