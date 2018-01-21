Зидан – о матче с "Депортиво": "Команде нужна была эта победа, семь голов забиваешь не каждый день"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил, что его команде нужна была победа в матче 20-го тура чемпионата Испании против "Депортиво" (7:1). Он также добавил, что всегда ждет поддержки от болельщиков мадридцев.

– Очень хорошая игра, очень позитивная для нас. Мы можем быть довольны после того, что с нами было в последнее время, – приводит официальный сайт "Реала" слова Зидана. – Я рад, потому что команде была нужна эта победа. Я хочу, чтобы болельщики поддерживали нас и когда дела идут хорошо, и когда не очень.



Нам нужны были голы. Рад за всех игроков, не буду хвалить кого-нибудь в отдельности. Всем нужна была такая игра, семь голов забиваешь не каждый день.

"Реал" идет на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидера "Барселоны" на 16 очков.