Зидан, несмотря на мнение болельщиков, продолжит доверять Бэйлу, Бензема и Криштиану Роналду

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, несмотря на яркую игру команды в матче 34-го тура чемпионата Испании против "Депортиво" (6:2), намерен и дальше ставить в основной состав нападающих Гарета Бэйла, Карима Бензема и Криштиану Роналду, которые минувшую встречу пропускали, информирует Marca. Валлиец не принимал участия в игре из-за травмы, португальцу был предоставлен отдых, а француз весь матч просидел на скамейке запасных.

Испанская общественность осталась в восхищении от игры резервистов мадридцев в лице Иско, Хамеса Родригеса, Марко Асенсио, Лукаса Васкеса, Альваро Мораты и Матео Ковачича. Опросы ведущих СМИ страны показывают, что болельщики хотят чаще видеть на поле перечисленных футболистов, которые, по их мнению, куда больше отдаются игре, чем звездное трио команды в атаке.

Тем не менее, как отмечает источник, Зидан не поменял своего видения ситуации и как минимум до конца сезона в самых важных играх намерен продолжать выпускать с первых минут валлийца, француза и португальца.