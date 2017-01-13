03:49 | ФУТБОЛ — Испания

Зидан недоволен поведением болельщиков "Севильи"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после ничьей с "Севильей" (3:3) в ответном гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании выразил недоумение поведением болельщиков хозяев. Фанаты "Севильи" освистали защитника "Королевского клуба" Серхио Рамоса, который ранее выступал за "Севилью" с 2002 по 2005 год.

– Освистывание Рамоса? Я не могу быть рад этому, так же, как и он, но избежать такого мы не в силах, – приводит Football Espana слова Зидана. – Он ничего такого не сделал, провел матч, он не рад этому, ведь ранее Рамос играл здесь. Он из Севильи, и это освистывание его задело.

Теперь нам нужно быть в курсе, что такие вещи могут случится, мне жаль и его семью в том числе.

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Материалы REN-TV

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