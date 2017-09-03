Зидан не смог сдержать слез во время интервью, посвященного его 40-летию

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не смог сдержать эмоций во время интервью каналу Telefoot, посвященному его 40-летию. В начале интервью Зидану была показана нарезка из основных моментов его карьеры и интервью о его близких. После просмотра этих кадров Зидан заплакал.
– Это продлится всего минуту, а потом пройдет, – прокомментировал свои слезы Зидан с улыбкой и продолжил интервью.
"Zidane à coeur ouvert" #GenerationTelefoot #40AnsTelefoot– Téléfoot (@telefoot_TF1) 3 сентября 2017 г.
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