Зидан не отпустил Бэйла в сборную Уэльса

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан настоял на том, чтобы полузащитник команды Гарет Бэйл не ехал в сборную Уэльса на ноябрьские товарищеские матчи с Панамой и Францией. Валлиец тренировался без ограничений, однако не попал в заявку на матч "Реала" с "Лас-Пальмасом" в чемпионате Испании.

– Гарет не попал в заявку на игру с "Лас-Пальмасом", – цитирует Marca Зидана. – Он не будет играть и не поедет в сборную на следующей неделе. Он провел лишь две тренировки, и мы хотим, чтобы Бэйл оставался в команде и мог вернуться к игре как можно скорее.