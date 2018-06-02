Зидан мог заработать минимум 20 миллионов евро, если бы остался в "Реале"

Зинедин Зидан покинул "Реал" и лишился 20 миллионов евро, которые мог бы заработать на посту главного тренера мадридцев, сообщает sport-english.com. Контракт французского специалиста был рассчитан до 2020 года, а его зарплата равнялась 10 миллионам евро за сезон.

Примечателен тот факт, что в игроцкие годы Зидан поступил аналогичным образом, завершив карьеру в составе "Реала" до истечения срока контракта. Тогда он мог по контракту заработать 6 миллионов евро.

Напомним, в пятницу появилась информация, что Зидан может стать главным тренером сборной Катара, и будет зарабатывать 50 миллионов евро в год.

50 миллионов евро в год. Зидан ушел из "Реала" ради золотых гор в Катаре?