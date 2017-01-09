19:12 | ФУТБОЛ — Испания

Зидан и пять игроков "Реала" прибыли на церемонию подведения итогов 2016 года ФИФА

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, нападающий команды Криштиану Роналду, полузащитники Тони Кроос и Лука Модрич, а также защитники Серхио Рамос и Марселу прибыли в Цюрих, где сегодня ФИФА назовет лучшего игрока-2016, а также озвучит символическую сборную ушедшего года. Французский специалист является претендентом на награду лучшего тренера 2016 года. Ожидается, что все прибывшие игроки "Реала" окажутся в символической сборной ФИФА, а португальский форвард выиграет награду The Best, которая с этого года вручается лучшему игроку года.

Отметим, что ранее "Барселона" приняла решение не отправлять своих футболистов на эту церемонию, что вызвало возмущение у руководителей ФИФА.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Jigan1609

чет ты дауна напоминаешь

20:08

Нубяшка

Чет рамос Патриарха Кирилла напоминает)))))

19:24

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