Зидан допустил переход новых игроков в "Реал" в январе

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан сообщил, что обсудил с президентом клуба Флорентино Пересом возможное усиление состава в зимнее трансферное окно. Специалист подчеркнул, что при этом не хочет отпускать из команды действующих футболистов "Реала".

– Обсудили с президентом клуба много тем, в том числе и трансферы, – цитирует Marca Зидана. – В ближайшие дни ожидать новичков не стоит, но позднее может случиться всякое. Возможно, в "Реал" придут новые игроки. Тем не менее, я не хочу, чтобы команду покидали ее действующие футболисты. Мы начали сезон с этими игроками и должны вместе довести его до конца.