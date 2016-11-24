Жюльен Фобер: "В "Реале" говорили не бить Рауля на тренировках по ногам"

Бывший полузащитник "Реала" Жюльен Фобер рассказал о том, что легендарный нападающий мадридцев Рауль буквально руководил клубом в период его пребывания в команде. Тем не менее, Фобер подчеркнул, что Рауль никогда не вел себя высокомерно.

– Однажды пресс-атташе "Реала" вошел в раздевалку с моим интервью в руках и понес его… Раулю! Он показал ему это интервью и спросил, можно ли его опубликовать, поскольку в этом интервью я рассуждал о Рауле…

В целом, Рауль всегда вел себя благоразумно. У него был собственный физиотерапевт, он всегда первым выходил из автобуса. С одной стороны, казалось, что у него в "Реале" был собственный мир, поскольку, по сути, он контролировал весь клуб. С другой стороны, он никогда не вел себя высокомерно, очень много работал, постоянно хотел прогрессировать. Не могу назвать его открытым человеком, но благоразумным – безусловно!

Нам говорили, что на тренировках с Раулем нужно играть очень осторожно. Его нельзя бить по ногам, он не должен получать травмы или ушибы.