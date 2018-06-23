Журналист: "Реал" рассматривает Лунина в качестве наследника Кейлора Наваса и не будет отдавать его в аренду"

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко - о переходе в "Реал" бывшего вратаря "Зари" Андрея Лунина.

- Невероятно, но факт! Украинец Андрей Лунин - игрок мадридского "Реала", - написал журналист в Твиттере. - Насколько я слышал, мадридцы со временем серьезно рассматривают Лунина в качестве наследника Кейлора Наваса и в аренду его отдавать не будут для быстрой адаптации в клубе.

Контракт футболиста с "Реалом" рассчитан на шесть лет. 19-летний украинец в прошлом сезоне провел 36 матчей за "Зарю" во всех турнирах, пропустил 54 мяча и десять раз отыграл "на ноль".