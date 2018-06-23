Журналист: "Реал" рассматривает Лунина в качестве наследника Кейлора Наваса и не будет отдавать его в аренду"

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко - о переходе в "Реал" бывшего вратаря "Зари" Андрея Лунина.
- Невероятно, но факт! Украинец Андрей Лунин - игрок мадридского "Реала", - написал журналист в Твиттере. - Насколько я слышал, мадридцы со временем серьезно рассматривают Лунина в качестве наследника Кейлора Наваса и в аренду его отдавать не будут для быстрой адаптации в клубе.
Контракт футболиста с "Реалом" рассчитан на шесть лет. 19-летний украинец в прошлом сезоне провел 36 матчей за "Зарю" во всех турнирах, пропустил 54 мяча и десять раз отыграл "на ноль".
Це неймовірно, але це факт! Українець Андрій Лунін - гравець мадридського Реалу. Наскільки я чув, мадридці з часом серйозно розглядають його спадкоємцем Кейлора і в оренду віддавати не будуть для швидшої адаптації у клубі. Сподіваюсь, що так воно і буде!– Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 22 июня 2018 г.
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2017-2018/