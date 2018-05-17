Жозе Моуринью: "Реал" не продаст Роналду"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что "Реал" не отпустит своего нападающего Криштиану Роналду до истечения срока действия контракта.

- Думаю, что "Реал" не может продать Роналду, это запрещено, - цитирует португальца Marca. - Он должен оставаться в команде, пока ему не разрешат уйти, а затем поиграть год в Америке или еще где-то, где он сможет получать удовольствие. Сейчас дверь для него закрыта. Может ли он вернуться в "МЮ"? Я так не думаю, но вы знаете его историю в Манчестере и то, как сильно его здесь любят. Есть игроки, которые при наличии возможности не откажутся от перехода.

Контракт форварда с "Реалом" истекает 30 июня 2021 года.