Жозе Моуринью: "Пока не готов сказать, почему не перешел в "Барселону" в 2008 году"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, вспоминая свой карьерный путь, отметил, что пока не готов рассказать, почему не перешел в "Барселону" в 2008 году. Также он вспомнил о своем опыте в "Реале" и "Интере".

– Возможно, когда-нибудь я расскажу правду, – цитирует Telefoot Моуринью. – Но не сейчас. Я предпочитаю эту деталь своей карьеры держать при себе. Когда буду старым-старым, возможно, расскажу.

В "Реал" я перешел в не самый удачный момент, поскольку "Барселона" была наиболее сильной в то время. Но мне хотелось перейти в "Реал". А ушел оттуда я по своему решению. Моя дочь собиралась учиться в Лондоне, и мы думали, что было бы неплохо воссоединить семью. Для меня очень важно ощущать комфорт, быть счастливым. На третьем году работы в "Реале" я не был счастлив.

А работа в "Интере" была особенным опытом, любовным романом. Там была фантастическая команда. Это был последний шанс для того поколения игроков "Интера" что-нибудь выиграть. И мы подарили болельщикам невероятную радость.