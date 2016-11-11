21:22 | ФУТБОЛ — Испания

Жорже Мендеш: "Роналду больше остальных достоин "Золотого мяча"

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Агент нападающего "Реала" и сборной Португалии Криштану Роналду Жорже Мендеш отметил, что 31-летний футболист является лучшим игроком в истории. По его словам, Роналду достоин "Золотого мяча" в этом сезоне, как никто другой.

– Криштиану выиграл Лигу чемпионов с "Реалом" и стал чемпионом Европы в составе национальной сборной, – приводит goal.com слова Мендеша. – Португалия – маленькая страна, так что их триумф на первенстве континента стал своего рода сенсацией.

Думаю, что только один футболист может выиграть "Золотой мяч" и приз лучшему игроку по версии ФИФА. Роналду заслуживает награды больше, чем кто-либо другой. В прошлом сезоне разница в уровне между игроком "Реала" и остальными футболистами была очень велика. Убежден, что Криштиану – лучший игрок в истории футбола.

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