Жорди Альба: "Золотой мяч" – лживая награда, все знают, что Месси – лучший"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба считает, что выбор лучшего футболиста сезона
в рамках вручения награды "Золотого мяча-2018" является обманом, сообщает Goal. 29-летний испанский футболист прокомментировал слова Пеле о нападающем и капитане каталонского клуба Лионеле Месси.
Ранее Пеле заявил, что не любит, когда Месси сравнивают с ним.
– "Золотой мяч" – это ложь, есть много клубных и журналистских кампаний, которые поддерживают этот трофей, – приводит слова Альбы Goal. – Все знают, что Месси – лучший игрок в мире на сегодняшний день. Слова Пеле о Месси? Мне кажется, что он плохо видит ситуацию, если говорит такое про Лионеля.
Напомним, что "Золотой мяч-2018" завоевал хавбек "Реала" Лука Модрич. 30-летний аргентинский футболист впервые с 2006 года не попал в тройку номинантов и занял пятую строчку в голосовании.