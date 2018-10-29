Жорди Альба: "Победа над "Реалом" похожа на выигрыш в Лиге чемпионов"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба сравнил победу над "Реалом" (5:1) с выигрышем в Лиге чемпионов, сообщает Football Espania. Сине-гранатовые встречались с мадридским клубом в рамках 10-го тура ла лиги.

– Победа над "Реалом" похожа на выигрыш в Лиге чемпионов, – цитирует Альбу Football Espania. – Я очень доволен выступлением нашей команды, чувствую, что сейчас мы набираем форму. Теперь все мысли о следующем матче в кубке Испании.

Напомним, что "Барселона" разгромила "Реал" со счетом 5:1 в 10-м туре чемпионата Испании. Следующий матч сине-гранатовые проведут в среду против "Культураль Леонеса" в рамках 1/16 кубка Испании. Игра начнется в 23.30 (мск).