Жорди Альба: "Мне стало комфортнее играть в "Барселоне", когда Неймар ушел"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба отметил, что Неймар является отличным футболистом. При этом он добавил, что после перехода бразильца в "ПСЖ" ему стало легче проявить себя на поле.

- Он отличный игрок, но из-за своих чувств и мыслей он решил уйти из "Барселоны", - цитирует Mundo Deportivo Альбу. - В конце концов, есть еще и другие футболисты, которые могут хорошо играть, и я в восторге от них.

Как я уже говорил, у меня теперь больше места, чтобы бежать вперед. Если честно, для меня это намного лучше. Я вернул себе уверенность. Мне удобно, когда передо мной есть большое пространство.