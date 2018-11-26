Жорди Альба: "Хочу завершить карьеру в "Барселоне"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба признался, что хотел бы завершить карьеру в каталонском клубе. Контракт 29-летнего испанца с сине-гранатовыми рассчитан до 2020 года.

- Я не знаю, что думает клуб обо мне, но все это странно, ведь до окончания срока соглашения осталось не так много времени, - приводит слова Альбы Sky Sports. - Я бы хотел завершить карьеру в "Барселоне". Но мы посмотрим, какие намерения у самого клуба.

Альба выступает за "Барселону" с 2012 года. В составе каталонского клуба он четыре раза становился чемпионом Испании, а также выигрывал Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Альба провел 18 матчей за "Барселону", забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

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