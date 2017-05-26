Жорди Альба: "Алавес" провел отличный чемпионат, но Кубок Испании должна выиграть "Барселона"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба в преддверии финала Кубка Испании с "Алавесом" подчеркнул, что соперник отлично выступил в чемпионате, заняв девятое место. Он также отметил уникальную атмосферу турнира из-за болельщиков, которые приезжают со всех городов страны.

– "Барселона" прошла многих сильных соперников на пути в финал Кубка Испании, – приводит пресс-служба каталонцев слова Альбы. – Теперь мы встретимся с "Алавесом", который отлично выступил в чемпионате. Но мы должны выиграть. На этом турнире всегда уникальная атмосфера – приезжают много болельщиков из Барселоны и из других городов. Мы должны взять мяч под свой контроль и много двигаться, иначе будет тяжело.

Финал Кубка Испании между "Барселоной" и "Алавесом" пройдет 27 мая, начало – в 22.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.