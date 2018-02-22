09:07 | Футбол — Испания

Жоффре Кондогбья: "В "Интере" царит хаос"

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Полузащитник "Валенсии"  Жоффре Кондогбья отметил, что не хотел бы возвращаться в "Интер". Испанский клуб намерен выкупить права на арендованного у миланцев француза.

– Реальная проблема "Интера" – в нехватке баланса, – цитирует Cadena Ser Кондогбья. – Там царит хаос. За два года, что я там работал, через команду прошли четыре или пять тренеров. Постоянно шли изменения. Молодому игроку трудно справляться с такими обстоятельствами. В "Валенсии" же у меня есть все, чтобы расти. Я тут всем доволен.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Нефилим

Игрок хороший, я смотрел матчи Валенсии, он там один из лучших.

10:56

баламошка

Лысый баклан-разрушитель поработал.

10:53

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