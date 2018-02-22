Жоффре Кондогбья: "В "Интере" царит хаос"

Полузащитник "Валенсии" Жоффре Кондогбья отметил, что не хотел бы возвращаться в "Интер". Испанский клуб намерен выкупить права на арендованного у миланцев француза.

– Реальная проблема "Интера" – в нехватке баланса, – цитирует Cadena Ser Кондогбья. – Там царит хаос. За два года, что я там работал, через команду прошли четыре или пять тренеров. Постоянно шли изменения. Молодому игроку трудно справляться с такими обстоятельствами. В "Валенсии" же у меня есть все, чтобы расти. Я тут всем доволен.