Жоан Гаспар: "Нельзя сравнивать Фигу с Неймаром. Фигу - предатель"

Бывший президент "Барселоны" Жоан Гаспар считает, что нельзя сравнивать Луиша Фигу с Неймаром. Португалец перешел из каталонского клуба в "Реал" в 2000 году, а бразилец, выступавший за "Барселону", может перейти в мадридский клуб из "ПСЖ".

– Нельзя сравнивать эти две ситуации, – цитирует Marca Гаспара. – Фигу совершил предательство, он был трусом, который предал "Барселону". Неймар же ушел из-за денег. А "Реал" делал тогда все, чтобы именно склонить Фигу к предательству.