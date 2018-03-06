08:35 | Футбол — Испания

Жоан Гаспар: "Нельзя сравнивать Фигу с Неймаром. Фигу - предатель"

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Бывший президент "Барселоны"  Жоан Гаспар считает, что нельзя сравнивать Луиша Фигу с Неймаром. Португалец перешел из каталонского клуба в "Реал" в 2000 году, а бразилец, выступавший за "Барселону", может перейти в мадридский клуб из "ПСЖ".

– Нельзя сравнивать эти две ситуации, – цитирует Marca Гаспара. – Фигу совершил предательство, он был трусом, который предал "Барселону". Неймар же ушел из-за денег. А "Реал" делал тогда все, чтобы именно склонить Фигу к предательству.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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inspire

читая высказывания президентов Барсы и Реала за последние лет 10, начинаешь сомневаться в их психическом здоровье

11:02

staerswimmer23

Как будто Фигу ушёл не из-за денег, а из любви к Реалу

10:40

Аргус)

капец логика у этих зомбифанатов , а то что Фигу все равно, что барселона, что реал, что псж, он чем обязан был этой барселоне?

09:04

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