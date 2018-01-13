16:51 | Футбол — Испания

"Жирона" забила шесть безответных мячей в ворота "Лас-Пальмаса"

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Матч 19-го тура чемпионата Испании "Жирона""Лас-Пальмас" завершился крупной победой хозяев поля – 6:0. Хет-триком отметился нападающий Майкл Олунга.

Благодаря добытой победе "Жирона" поднялась на 9 место в турнирной таблице. "Лас-Пальмас" занимает последнюю строчку.

Чемпионат Испании

Ла лига

19-й тур

"Жирона" – "Лас-Пальмас" – 6:0 (1:0)

Голы: Стуани, 25 – с пенальти (1:0). Олунга, 57 (2:0). Борха, 64 (3:0). Олунга, 70 (4:0). Порту, 74 (5:0). Олунга, 79 (6:0).

"Жирона": Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса, Мохика, Хуанпе, Адай, Борха, Порту (Алейкс Гарсия, 78), Пере Понс (Дуглас Луис, 78), Гранель, Стуани (Олунга, 46).

"Лас-Пальмас": Лисоайн, Гальвес, Ксимо Наварро, Гарсия, Момо (Гомес, 87), Пеньяльба, Хайро (Тана, 87), Вьера, Хави Кастельяно, Кальери, Толедо (Халилович, 65).

Предупреждения: Хави Кастельяно, 24. Гранель, 52. Пеньяльба, 53. Вьера, 53. Пере Понс, 54. Кальери, 54. Гарсия, 57.

Судья: Мелеро Лопес.

13 января. Жирона. Стадион Montilivi.

Турнирная таблица чемпионата Испании – здесь

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КОММЕНТАРИИ (2)
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