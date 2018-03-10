"Жирона" выиграла у "Депортиво" и поднялась на 6-е место

"Жирона" на своем поле переиграла "Депортиво" в матче 28-го тура чемпионата Испании (2:0). Это третья подряд победа подопечных Пабло Мачина, которые благодаря сегодняшнему успеху поднялись на шестое еврокубковое место в турнирной таблице. Клуб из Ла-Коруньи не выигрывал с начала декабря и занимает предпоследнюю строчку.

Чемпионат Испании

Ла лига

28-й тур

"Жирона" - "Депортиво" - 2:0 (1:0)

Голы: Стуани, 21 (1:0). Хуанпе, 57 (2:0).

"Жирона": Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса, Мохика, Маффео, Хуанпе, Борха (Алейкс Гарсия, 72), Порту (Лосано, 82), Пере Понс, Гранель, Стуани (Дуглас Луис, 88).

"Депортиво": Мартинес, Фернандо Наварро, Сидней, Боведа (Хуанфран, 71), Альбентоса (Валье, 84), Мунтари (Баккали, 66), Москера, Борхес, Адриан, Лукас, Андоне.

Предупреждения: Мунтари, 45. Фернандо Наварро, 56. Пере Понс, 65. Альбентоса, 77. Москера, 80.

Судья: Ундиано Мальенко.

9 марта. Жирона. Стадион "Монтиливи".