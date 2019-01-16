"Жирона" выбила "Атлетико" из Кубка Испании благодаря голу Думбья

"Атлетико" сыграл вничью с "Жироной" (3:3) в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании. По сумме двух матчей в 1/4 финала пробился каталонский клуб.

У хозяев отличились Никола Калинич, Анхель Корреа и Антуан Гризманн, у гостей - Валери Фернандес, Кристиан Стуани и Сейду Думбья. Гол бывшего форварда ЦСКА в конце матча оказался решающим.

По итогам двух матчей "Жирона" пробилась в следующий раунд, так как первая игра завершилась со счетом 1:1, и судьбу противостояния решило количество голов на чужом поле. Соперник команды по следующей стадии станет известен позднее

Кубок Испании

1/8 финала

Ответный матч

"Атлетико" - "Жирона" - 3:3 (1:1)

Голы: Калинич, 12 (1:0). Фернандес, 37 (1:1). Стуани, 59 (1:2). Корреа, 66 (2:2). Гризманн, 84 (3:2). Думбья, 88 (3:3).

"Атлетико": Адан, Хуанфран, Годин (Эрнандез, 67), Ариас, Хименес, Коке (Гризманн, 61), Сауль (Эрнандес, 56), Партей, Калинич, Корреа, Лемар.

"Жирона": Ираисос, Муньеса, Хонас Ромалью, Эспиноса, Алейкс Гарсия, Дуглас Луис, Гранель (Пере Понс, 73), Порро, Стуани (Борха, 82), Лосано (Думбья, 68), Фернандес.

Предупреждения: Эрнандез, 69. Гризманн, 85. Ираисос, 90+2. Порро, 90+3.

Судья: Матеу Лаос.

16 января. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".

Первый матч - 1:1