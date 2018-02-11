"Жирона" в гостях уступила "Севилье", не забив пенальти

"Жирона" на выезде проиграла "Севилье" (0:1) в матче 23-го тура чемпионата Испании. Автором победного гола стал полузащитник хозяев поля Пабло Сарабия, отличившийся на первой минуте второго тайма. У гостей на исходе первой половины встречи пенальти не реализовал защитник Франсиско Адай.
Чемпионат Испании
Ла лига
23-й тур
"Севилья" - "Жирона" - 1:0 (0:0)
Гол: Сарабия, 46.
Нереализованный пенальти: Адай, 41 (вратарь)
"Севилья": Рико, Меркадо, Эскудеро, Лангле, Хесус Навас, Н`Зонзи, Писарро, Сарабия (Лаюн, 78), Васкес (Гайс, 86), Корреа, Муриэль (Бен Йеддер, 64).
"Жирона": Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса, Мохика (Планас, 79), Хуанпе, Адай, Борха, Порту, Пере Понс (Алейкс Гарсия, 45), Гранель, Олунга (Лосано, 70).
Предупреждения: Муриэль, 40. Писарро, 43. Борха, 43. Адай, 45.
Судья: Хайме Ларте.
11 февраля. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2017-2018/