"Жирона" в гостях уступила "Севилье", не забив пенальти

"Жирона" на выезде проиграла "Севилье" (0:1) в матче 23-го тура чемпионата Испании. Автором победного гола стал полузащитник хозяев поля Пабло Сарабия, отличившийся на первой минуте второго тайма. У гостей на исходе первой половины встречи пенальти не реализовал защитник Франсиско Адай.

Чемпионат Испании

Ла лига

23-й тур

"Севилья" - "Жирона" - 1:0 (0:0)

Гол: Сарабия, 46.

Нереализованный пенальти: Адай, 41 (вратарь)

"Севилья": Рико, Меркадо, Эскудеро, Лангле, Хесус Навас, Н`Зонзи, Писарро, Сарабия (Лаюн, 78), Васкес (Гайс, 86), Корреа, Муриэль (Бен Йеддер, 64).

"Жирона": Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса, Мохика (Планас, 79), Хуанпе, Адай, Борха, Порту, Пере Понс (Алейкс Гарсия, 45), Гранель, Олунга (Лосано, 70).

Предупреждения: Муриэль, 40. Писарро, 43. Борха, 43. Адай, 45.

Судья: Хайме Ларте.

11 февраля. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".