"Жирона" – "Реал Мадрид": прямой эфир, трансляция – в 23.15 (видео)

В этот уик-энд состоится второй тур чемпионат Испании по футболу среди команд ла лиги. И в гости к "Жироне" приедет "Реал Мадрид". Соперники по-разному стартовали в чемпионате – хозяева не смогли победить "Вальядолид" (0:0), а "Королевский клуб" уверенно разобрался с "Хетафе". Матч состоится на арене Montilivi, стартовый свисток прозвучит – в 23.15 по Москве. "СЭ" в новом сезоне в полном объеме показывает чемпионаты Испании с русскими комментариями, поэтому наши читатели смогут смотреть все игры ла лиги в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

В то же время "СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Жирона" – "Реал Мадрид" – в матч-центре сайта.

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"Жирона" – "Реал Мадрид": прямой эфир