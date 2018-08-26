"Жирона" – "Реал Мадрид": прямая трансляция – в 23.15 (ВИДЕО)

В эти выходные проходит 2-й тур чемпионат Испании по футболу. И в гости к скромной "Жироне" приедет грозный "Реал" из Мадрида. Соперники по-разному начали чемпионат – хозяева в первом туре сыграли по нулям с "Вальядолидом", а "Реал" уверенно разобрался с "Хетафе". Сегодняшняя встреча состоится на стадионе Montilivi и начнется в 23.15 по Москве. Также напомним, "СЭ" в новом сезоне будет полностью показывать чемпионат Испании, поэтому наши пользователи смогут смотреть все игры ла лиги в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

В то же время "СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Жирона" – "Реал Мадрид" – в матч-центре сайта.

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"Жирона" – "Реал Мадрид": прямой эфир