"Жирона" - "Реал": видеотрансляция матча - в 23.15

В матче 2-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 26 августа, "Реал" встречается в гостях с "Жироной". Игра начнется в 23.15 по московскому времени.

В стартовом туре мадридский клуб одержал победу над "Хетафе" на своем поле - 2:0. Его сегодняшний соперник в первом матче чемпионата дома сыграл вничью с "Вальядолидом" – 0:0.

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

"Жирона" – "Реал" (Мадрид): чемпионат Испании по футболу, ла лига, 2-й тур, 26 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 23.15 (мск)