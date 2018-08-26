"Жирона" - "Реал": Куртуа опять в запасе

Стал известен состав "Реала" на матч 2-го тура чемпионата Испании против "Жироны". Место в воротах мадридцев снова займет Кейлор Навас, а звездный новичок команды Тибо Куртуа остался в запасе.

Полностью состав "Реала" выглядит следующим образом: Навас - Карвахаль, Рамос, Начо, Марселу - Кроос, Каземиру, Асенсио - Иско, Бензема, Бэйл; запасные - Куртуа, Варан, Модрич, Васкес, Льоренте, Майораль, Себальос.

"Жирона" - "Реал": чемпионат Испании по футболу, 2-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 23.15 (время московское)