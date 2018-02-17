"Жирона" разгромила "Леганес"

"Жирона" на своем поле обыграла "Леганес" в матче 24-го тура чемпионата Испании - 3:0. По голу в этой встрече забили Кристиан Стуани, Порту и Хуанпе.

Чемпионат Испании

24-й тур

"Жирона" - "Леганес" - 3:0 (2:0)

Голы: Стуани, 23 - с пенальти (1:0). Порту, 36 (2:0). Хуанпе, 85 (3:0).

"Жирона": Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса, Мохика, Хуанпе, Адай (Маффео, 80), Борха (Амагат, 85), Порту, Алейкс Гарсия, Гранель, Стуани (Лосано, 74).

"Леганес": Куэльяр, Муньос, Сальдуа, Мантовани, Рико, Рубен Перес (Сьерра, 86), Херард Гумбау, Эрасо (Наранхо, 46), Амрабат, Эль-Жар, Бовю (Герреро, 69).

Предупреждения: Мантовани, 22. Гранель, 31. Алейкс Гарсия, 49. Херард Гумбау, 67. Борха, 71. Амрабат, 77. Рубен Перес, 84. Сальдуа, 84.

Судья: Матеу Лаос.

16 февраля. Жирона. Стадион Montilivi.