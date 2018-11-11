"Жирона" и "Леганес" сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Испании. Команды не забили голов.

Чемпионат Испании

12-й тур

"Жирона" - "Леганес" - 0:0

"Жирона": Буну, Муньеса, Хонас Ромалью, Эспиноса, Планас, Борха, Алейкс Гарсия (Гранель, 81), Пере Понс, Порро (Хуанпе, 90+1), Стуани, Робертс (Лосано, 57).

"Леганес": Куэльяр (Лунин, 86), Омеруо, Сиовас, Сильва, Тарин, Рубен Перес, Ресио, Эрасо (Сантос, 73), Оскар Родригес, Каррильо, Охеда (Ньом, 74).

Предупреждения: Оскар Родригес, 19. Эрасо, 69. Охеда, 71. Лосано, 90. Каррильо, 90+1.

Судья: Кордеро Вега.

10 ноября. Жирона. Стадион "Монтиливи".