"Жирона" и "Хетафе" сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Испании (1:1). Голом в составе бело-красных отметился защитник Бернардо Эспиноса, у "синих" отличился форвард Анхель.

"Жирона" с 22 баллами располагается на 8-й строчке. "Хетафе" с 25 очками занимает 6-е место.

Чемпионат Испании

Лига 1

17-й тур

"Жирона" - "Хетафе" - 1:1 (0:0)

Голы: Анхель, 61 (0:1). Эспиноса, 85 (1:1).

"Жирона": Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса, Хуанпе, Борха, Порту, Алейкс Гарсия (Лосано, 72), Пере Понс, Гранель, Порро (Фернандес, 72), Стуани.

"Хетафе": Сория, Антунеш, Кабрера, Суарес, Фулькье, Джене (Бруно Гонсалес, 53), Максимович, Арамбарри (Ибаньес, 90+4), Анхель (Фламини, 83), Хорхе Молина, Хайме Мата.

Предупреждения: Фулькье, 36. Гранель, 86. Фламини, 90+3.

Судья: Альберола Рохас.

21 декабря. Жирона. Стадион "Montilivi".

Все о чемпионате Испании - здесь