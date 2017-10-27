18:43 | Футбол — Испания

"Жирона" готовится к матчу с "Реалом" в штатном режиме, несмотря на каталонский кризис


"Жирона" опубликовала видео тренировки в преддверии матча чемпионата Испании против "Реала". Сегодня СМИ сообщили, что проведение поединка находится под угрозой в связи с ситуацией в Каталонии. Правительство региона сегодня объявило о выходе из состава Испании, сенат страны проголосовал за введение внешнего управления в автономии.

Матч 10-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Реалом" запланирован на 29 октября и должен начаться в 18.15 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

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