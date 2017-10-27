"Жирона" готовится к матчу с "Реалом" в штатном режиме, несмотря на каталонский кризис

"Жирона" опубликовала видео тренировки в преддверии матча чемпионата Испании против "Реала". Сегодня СМИ сообщили, что проведение поединка находится под угрозой в связи с ситуацией в Каталонии. Правительство региона сегодня объявило о выходе из состава Испании, сенат страны проголосовал за введение внешнего управления в автономии.

Penúltim entrenament abans del partidàs de diumenge!

Ganes de futbol! 👍#GironaRealMadrid pic.twitter.com/81XOQetdfd – Girona FC (@GironaFC) 27 октября 2017 г.

Матч 10-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Реалом" запланирован на 29 октября и должен начаться в 18.15 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.