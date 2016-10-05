22:59 5 октября | ФУТБОЛ — Испания

Жерар Пике: "Я замолчал, и болельщики стали больше меня ценить"

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Защитник "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике отметил свой прогресс после того, как он перестал провоцировать игроков "Реала". В связи с регулярными выпадами каталонца в адрес мадридцев болельщики "Красной фурии" освистывали Пике, считая, что он создает нездоровую атмосферу в коллективе.

– Я в хорошей форме, – цитирует Marca Пике. – На высочайшем уровне я играю года два-три. Кажется, когда я замолчал, болельщики стали меня больше ценить. Кроме того, это повлияло и на мою игру, я сам замечаю эти изменения.

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