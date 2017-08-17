Жерар Пике: "Выражаю поддержку тем, кто пострадал от варварства в Барселоне"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике выразил соболезнования в связи с терактом в столице Каталонии. По последним данным, в результате происшествия погибли 13 человек.

"Больше чем когда бы то ни было все едины после атаки на наш город. Моя полная поддержка тем, кто пострадал от этого варварства", - написал Пике на своей странице в Твиттере.

Напомним, сегодня автомобиль въехал в толпу из десятков человек на пешеходном бульваре Рамбла возле площади Каталонии. Водитель фургона скрылся, но его личность установлена.

Мы с тобой, Барселона! Спортивный мир скорбит вместе со столицей Каталонии