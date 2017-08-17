Жерар Пике: "Впервые за 9 лет чувствую, что "Барселона" хуже "Реала"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике признал, что "Реал" был лучше в матчах за Суперкубок Испании. Также он призвал свою команду сплотиться, чтобы стать сильнее в будущем.

- Игрокам "Барселоны" нужно быть ближе друг к другу, сплотиться, - цитирует Marca Пике. - Только вместе мы будем сильнее. Сейчас же стоит смириться с поражением и признать, что "Реал" был лучше. Сезон долгий, мы можем совершенствоваться. Но впервые за девять лет я чувствую, что "Барселона" хуже "Реала". Это правда, что они выиграли Лигу чемпионов, но не так давно мы приезжали на "Сантьяго Бернабеу" и побеждали.