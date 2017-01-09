Жерар Пике: "В чемпионате Испании еще не все потеряно"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике после матча 17-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (1:1) подчеркнул, что команда будет биться за победу в турнире до конца. Каталонцы занимают третье место в турнирной таблице, отставая на одно очко от "Севильи" и на пять – от "Реала", у которого есть игра в запасе.

– Мы однозначно заслуживали победы, потому что мы были лучше, – приводит официальный сайт "Барселоны" слова Пике. – Команда действовала очень спокойно с первой до последней минуты. Мы постараемся прибавить. В чемпионате еще не все потеряно, "Барселона" будет биться до конца.