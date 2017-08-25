Жерар Пике: "Сейчас "Реал" очень сложно остановить, но наступит тот день, когда он проиграет"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике считает, что "Реал"​ набрал хорошую форму, поэтому его трудно остановить. Однако, как отметил испанец, у любой команды наступает такой день, когда она проигрывает.

- Не думаю, что "Барселона" отстает от "Реала" по уровню состава, мы не уступаем друг другу, но в матче за Суперкубок Испании мадридцы были превосходны, - цитирует Marca Пике. - "Реал" - команда, которая выиграл Лигу чемпионов дважды подряд. Команда, которая сейчас делает все хорошо и находится на хорошем уровне. Когда команда находится в такой позитивной динамике, ее очень сложно остановить. Однако у любого клуба есть такой день, когда он проигрывает, и мы должны это использовать.