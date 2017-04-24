Жерар Пике: "Рамоса удалили справедливо, просто "Реал" привык к другому судейству"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике после матча 33-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (3:2) подчеркнул, что удаление на 77-й минуте встречи защитника мадридцев Серхио Рамоса было справедливым. Испанец, получивший красную карточку, выражал крайнее недовольство решением арбитра и вступил с Пике в словесную перепалку.

– Это было чистое удаление – он летел вперед двумя ногами, – приводит Marca слова Пике. – Дело в том, что здесь привыкли к другому судейству.

"Реал" – "Барселона": главное о матче // Трансляция матча "Реал" – "Барселона"